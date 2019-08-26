В Георгиевске 3 семьи, пострадавшие от оползня, получили деньги на жилье

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-26T11:53:59+03:00

В общей сложности на их счета переведено 3, 296 млн рублей

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Семьям, лишившимся в Георгиевске жилья из-за оползня в апреле 2019 года, помогут купить новые дома. Трем семьям в общем заплатили 3,296 млн рублей.

Этой весной в Георгиевске произошел оползень. Из домов были эвакуированы люди, и введен режим ЧС для устранения последствий. Нанесенный ущерб оценен в 2,3 млн рублей. А два дома, в которых проживало 3 семьи, стали непригодными для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU