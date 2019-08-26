Видео: питерский блогер отчитывает всех инспекторов страны, кроме чеченских

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-26T12:05:22+03:00

Молодому человеку понравилось, что его сопроводил до придорожного кафе со спецсигналами

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Автоблогер из Санкт-Петербурга приехал в Чечню и решил сравнить, как здесь общаются инспекторы ГИБДД с водителями. Его остановил старший инспектор, и парень начал свой эксперимент.

Старший лейтенант, как и требовалось по уставу, представился, а позже, по просьбе водителя, показал удостоверение. Свое намерение сотрудник ГИБДД объяснил тем, что хотел узнать у иногороднего водителя, не устал ли он.

- Можем ли мы как-то вам помочь?

- Да, вы могли бы нам помочь... Спасибо... Вы так любезны... - прерывисто ответил парень. Он говорил так, наверное, потому что мы поражен такой любезностью. - Мы ищем ближайшее кафе, где мы бы могли поужинать. Не могли бы вы его показать?

- Без проблем. Мы можем организовать вам сопровождение. Вы не местный, можете еще заблудиться, - замечает инспектор. - Поедем тогда?

Молодой человек ответил положительно. Когда сотрудник ГИБДД отошел, мужчина очарованно повернулся к своему чеченскому попутчику.

- Вот это поворот! Представь, Мансур!

- Даа, - довольно заметил оператор.

Около какого-то кафе петербуржец поблагодарил инспектора. Между ними завязался диалог, в котором они обменялись взглядами на культуру.

Затем блогер вставил нарезку стычек между ним и сотрудниками полиции. В роликах мужчина критикует стражей порядка в несоблюдении гражданских прав. Все конфликты возникали у парня за пределами Чечни.

- Нас сопровождают в Чечне со спецсигналами. Да... Такого в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах не встретишь, - заметил парень, когда ехал к кафе.

Видеоблогер хвалит чеченских инспекторов и критикует сотрудников ГИБДД в других регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU