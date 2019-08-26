В Ессентуках вор украл не все деньги из кассы
Он решил, что так не сразу обнаружат пропажу
Изменить размер текста:
В Ессентуках из кассы магазина пропала круглая сумма, а следов взлома не было. Полицейские установили, что вор - бывший работник предприятия, который уже имеет судимость. В полиции он дал признательные показания, пояснив, что сохранил ключ после увольнения. В момент кражи мужчина был пьян, он надеялся, что пропажу обнаружат не сразу, так как он взял не все. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU