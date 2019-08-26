В Ессентуках вор украл не все деньги из кассы

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-26T12:19:55+03:00

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В Ессентуках из кассы магазина пропала круглая сумма, а следов взлома не было. Полицейские установили, что вор - бывший работник предприятия, который уже имеет судимость. В полиции он дал признательные показания, пояснив, что сохранил ключ после увольнения. В момент кражи мужчина был пьян, он надеялся, что пропажу обнаружат не сразу, так как он взял не все. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU