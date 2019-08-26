2019-08-26T12:19:55+03:00
Происшествия

В Ессентуках вор украл не все деньги из кассы

Он решил, что так не сразу обнаружат пропажу
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ессентуках из кассы магазина пропала круглая сумма, а следов взлома не было. Полицейские установили, что вор - бывший работник предприятия, который уже имеет судимость. В полиции он дал признательные показания, пояснив, что сохранил ключ после увольнения. В момент кражи мужчина был пьян, он надеялся, что пропажу обнаружат не сразу, так как он взял не все. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24