2 сентября на Ставрополье откроют новые школы

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-26T12:48:55+03:00

Больше 2 тысяч учеников будут познавать мир в новых учреждениях

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Все школы Ставрополья прошли проверку и готовы принять больше 300 тысяч учеников 2 сентября. День знаний 1500 школьников в Ставрополе и 1002 в Михайловске встретят в новых школах.

В этом году в первый раз порог храмов знаний переступят 33 тысячи малышей. Подробнее о новой школе в Ставрополе в нашем подкасте:

В Ставрополе 1 сентября откроется самая большая школа в крае 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU