Лучшие бахчеводы Ставрополья собрались в Ессентуках
Театральная площадь Ессентуков второй год становится главной арбузной площадкой края. 9 районов Ставрополья привезли на курорт не только полосатые ягоды, но и другие дары полей и огородов.
Каждое подворье было оформлено с большим вкусом в традициях района. Курский, Грачевский, Александровский, Нефтекумский - показ достижений садоводства и овощеводства занял бы ни один день.
Высоких гостей из правительства и краевой Думы встречали частушками, вкусным чаем и пирогами, агрономы делились успехами и показывали товар лицом. Даже при большом богатстве аграрной ярмарки это лишь малая часть достижений ставропольских аграриев.
Большой интерес выставка-продажа вызвала у отдыхающих, которые уже с раннего утра заполнили Театральную площадь Ессентуков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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