2019-08-26T12:39:04+03:00
Общество

Лучшие бахчеводы Ставрополья собрались в Ессентуках

В городе-курорте прошел традиционный «Арбузник»
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Свою продукцию привезли в Ессентуки аграрии из 9 районов Ставрополья.Свою продукцию привезли в Ессентуки аграрии из 9 районов Ставрополья.
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Театральная площадь Ессентуков второй год становится главной арбузной площадкой края. 9 районов Ставрополья привезли на курорт не только полосатые ягоды, но и другие дары полей и огородов.

Каждое подворье было оформлено с большим вкусом в традициях района. Курский, Грачевский, Александровский, Нефтекумский - показ достижений садоводства и овощеводства занял бы ни один день.

Высоких гостей из правительства и краевой Думы встречали частушками, вкусным чаем и пирогами, агрономы делились успехами и показывали товар лицом. Даже при большом богатстве аграрной ярмарки это лишь малая часть достижений ставропольских аграриев.

Большой интерес выставка-продажа вызвала у отдыхающих, которые уже с раннего утра заполнили Театральную площадь Ессентуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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