Минздрав: погибшая на Ставрополье роженица не наблюдалась у врачей

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-26T12:49:13+03:00

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Минздрав Ставрополья занялся проверкой обстоятельств гибели 24-летней роженицы в селе Курсавка, сообщает «РГ».

Проверяется качество оказания и организации медпомощи.

Сообщается, что девушка не наблюдалась всю беременность. А в больницу попала перед самими сложными родами. На подмогу были вызваны врачи краевого перинатального центра, но летального исхода избежать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU