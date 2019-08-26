Минздрав: погибшая на Ставрополье роженица не наблюдалась у врачей
24-летняя девушка погибла на утро после кесарева сечения
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Минздрав Ставрополья занялся проверкой обстоятельств гибели 24-летней роженицы в селе Курсавка, сообщает «РГ».
Проверяется качество оказания и организации медпомощи.
Сообщается, что девушка не наблюдалась всю беременность. А в больницу попала перед самими сложными родами. На подмогу были вызваны врачи краевого перинатального центра, но летального исхода избежать не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU