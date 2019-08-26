Сбор денег для тяжело больной девочки из Дагестана прекращен

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-26T12:55:44+03:00

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Сбор средств на лечение в Турции 13-летней Хавы Алиевой из Дагестана закрыт. У девочки в Стамбуле вырезали огромный горб, много лет сдавливавший все внутренние органы, требовалось дальнейшее наблюдение у иностранных врачей и терапия. Недостающие на оплату всех процедур деньги, как отчитались в курировавшем девочку благотворительном фонде, нашли:

- Спасибо вам всем, кто принял участие, кто репостом, кто деньгами, кто словами поддержки!Всех не перечислить и всех не отметить, огромное еще раз спасибо! - отписались представители "Волонтерского движения Руслана Исаева".

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ИСТОЧНИК KP.RU