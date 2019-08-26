В Ставрополе умер протоирей Георгий Самойленко

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-26T12:59:57+03:00

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25 августа после тяжелой болезни умер клирик храма святого благоверного великого князя Александра Невского. Георгию Самойленко было 59 лет.

Он служил в храме Владикавказа и в Баку, работая даже в январе 1990 во время кровавых событий, несмотря на то, что многие священники оставили свои храмы. С 1990 он стал настоятелем на Ставрополье, участвуя в строительстве нового храма.

С 2004 года и до смерти его домом стал храм Александра Невского.

Отпевать протоиерея будут 27 августа в 8:00.

ИСТОЧНИК KP.RU