В Ставрополе умер протоирей Георгий Самойленко
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл выразил соболезнования близким
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25 августа после тяжелой болезни умер клирик храма святого благоверного великого князя Александра Невского. Георгию Самойленко было 59 лет.
Он служил в храме Владикавказа и в Баку, работая даже в январе 1990 во время кровавых событий, несмотря на то, что многие священники оставили свои храмы. С 1990 он стал настоятелем на Ставрополье, участвуя в строительстве нового храма.
С 2004 года и до смерти его домом стал храм Александра Невского.
Отпевать протоиерея будут 27 августа в 8:00.
ИСТОЧНИК KP.RU