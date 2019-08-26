Черчесов вызвал в сборную троих представителей Северного Кавказа

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-26T13:54:58+03:00

Объявлен состав команды на матчи с Шотландией и Казахстаном

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Главный тренер сборной России по футболу определился с заявкой на отборочные матчи чемпионата Европы. В состав команды попали три представителя Северного Кавказа. При чём двое из них — из маленькой Ингушетии. Это Зелимхан Бакаев из столичного «Спартака» и Магомед Оздоев, играющий в питерском «Зените». Последним представителем стал сменщик Маринато Гильерме — осетин Сослан Джанаев, выступающий за ФК «Сочи».

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Сослан Джанаев (ФК «Сочи»), Андрей Лунёв («Зенит»).

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), , Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Максим Беляев («Арсенал» Тула).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»).

После четырёх сыгранных матчей национальная сборная занимает вторую строчку с 9 очками. Подопечные Черчесова уступают лишь Бельгии, одержавшей победы во всех встречах и набравшей 12 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU