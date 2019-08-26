В Ставрополе пару поздравили с рекордной датой свадьбы

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-26T14:34:38+03:00

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В Ставропольском ЗАГСе с бриллиантовой свадьбой поздравили супругов Литвиновых. Александр и Лариса прожили вместе 60 лет. Они познакомились студентами. В 1959 году зарегистрировали свой брак. Александр Игнатьевич получил второе высшее образование в горно-металлургическом институте и работал сначала главным инженером, а потом начальником Предгорного РЭС. Лариса Алексеевна 59 лет работает врачом.

В Литвиновых подрастает уже 4 поколение. У них есть не только дети, внуки, но уже и двое правнуков.

И Александр и Лариса еще в прекрасной форме и несомненно встретят следующий «железный» юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU