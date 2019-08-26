В ставропольском приюте «Лучший друг» живет кошка Мальта: она никому не нужна

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-26T14:53:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе в приюте «Лучший друг» живет 10-летняя слепая кошка по имени Мальта. Старость ей пришлось встречать одной, потому что ее прошлые хозяева от нее отказались. Так бывает. Волонтеры подмечают, что возрастные кошки долго в приюте не живут: непривычные условия в клетке для них очень большой стресс.

Мальта стерилизована, она перестала видеть после инсульта, но может ориентироваться в пространстве и без проблем найдет лоток и миску.

Если у вас возникнет желание стать последним другом этой кошки, то просто наберите номер телефона : 8-928-316-39-65 Валентина

Эту слепую кошку бросили хозяева: Мальта ищет человека.

ИСТОЧНИК KP.RU