В ставропольском приюте «Лучший друг» живет кошка Мальта: она никому не нужна
В Ставрополе в приюте «Лучший друг» живет 10-летняя слепая кошка по имени Мальта. Старость ей пришлось встречать одной, потому что ее прошлые хозяева от нее отказались. Так бывает. Волонтеры подмечают, что возрастные кошки долго в приюте не живут: непривычные условия в клетке для них очень большой стресс.
Мальта стерилизована, она перестала видеть после инсульта, но может ориентироваться в пространстве и без проблем найдет лоток и миску.
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Эту слепую кошку бросили хозяева: Мальта ищет человека.
ИСТОЧНИК KP.RU