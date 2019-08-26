Осуждена экс-глава Ессентуков
Ей дали три года за разрешение строить дома на месте ботанического сада
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Экс-глава администрации Ессентуков Лариса Писаренко услышала приговор суда. На нее было возбуждено 11 уголовных дел за незаконную выдачу земель под строительство.
Она с 2012 года вместе с экс-руководителем комитета по муниципальной собственности города меняла статус использования участка. В зоне под ботанический сад они выдавали разрешения на возведение домов.
Суд приговорил участников преступлений к 3 годам условно. Приговор не вступил в законную силу, пишет Newstrscker.
ИСТОЧНИК KP.RU