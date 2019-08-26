2019-08-26T15:52:27+03:00
Общество

Экстремалу-байкеру в Кисловодске собираются оборвать уши

Парень на мотоцикле, вероятно, рассчитывал на другой эффект
Полина ШАПОШНИКОВА
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Жители Кисловодска возмущены байкером, который исполнял трюки на улицах города. Молодой человека кружится на своем железном коне, как юла, и едет по трассе на одном колесе. Его шоу сопровождает густой туман дыма и рев мотора. Опубликованное видео резко осудили местные жители. Кто-то захотел «оборвать» уши байкера, пишет «Победа 26».

Байкер в Кисловодске показывает шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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