Экстремалу-байкеру в Кисловодске собираются оборвать уши
Парень на мотоцикле, вероятно, рассчитывал на другой эффект
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Жители Кисловодска возмущены байкером, который исполнял трюки на улицах города. Молодой человека кружится на своем железном коне, как юла, и едет по трассе на одном колесе. Его шоу сопровождает густой туман дыма и рев мотора. Опубликованное видео резко осудили местные жители. Кто-то захотел «оборвать» уши байкера, пишет «Победа 26».
Байкер в Кисловодске показывает шоу.
ИСТОЧНИК KP.RU