Экстремалу-байкеру в Кисловодске собираются оборвать уши

СЕГОДНЯ 15:16 2019-08-26T15:52:27+03:00

Парень на мотоцикле, вероятно, рассчитывал на другой эффект

Изменить размер текста: A A

Жители Кисловодска возмущены байкером, который исполнял трюки на улицах города. Молодой человека кружится на своем железном коне, как юла, и едет по трассе на одном колесе. Его шоу сопровождает густой туман дыма и рев мотора. Опубликованное видео резко осудили местные жители. Кто-то захотел «оборвать» уши байкера, пишет «Победа 26».

Байкер в Кисловодске показывает шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU