На Ставрополье наказали участника свадебного кортежа

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-26T15:55:45+03:00

В честь праздника три водителя грубо нарушили ПДД

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После видео из Георгиевска, где видно как участники свадебного кортежа выезжают на встречную через двойную сплошную, полицейские начали проверку. Госавтоинспекторы нашли водителя одного из трех автомобилей, попавших на запись. 57-летний житель станицы Незлобной подвергся административному наказанию.

Личности других героев ролика устанавливаются, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU