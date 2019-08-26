На Ставрополье наказали участника свадебного кортежа
В честь праздника три водителя грубо нарушили ПДД
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После видео из Георгиевска, где видно как участники свадебного кортежа выезжают на встречную через двойную сплошную, полицейские начали проверку. Госавтоинспекторы нашли водителя одного из трех автомобилей, попавших на запись. 57-летний житель станицы Незлобной подвергся административному наказанию.
Личности других героев ролика устанавливаются, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU