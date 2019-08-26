В Ставрополе мошенник взял деньги за частично состоявшуюся сделку

СЕГОДНЯ 16:55 2019-08-26T16:56:46+03:00

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Житель Ставрополя сообщил о мошеннике в полицию. Он заплатил знакомому 40 тысяч за кассовое оборудование, но товар не получил. Однако 29-летнего подозреваемого доставили в отдел. В полиции молодой человек во всем сознался. Он рассказал, что часть оборудования передал потерпевшему, убеждая его, что сделка закрыта. А полученные деньги злоумышленник уже потратил. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU