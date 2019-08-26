Владимир Путин назвал кандидатов на пост главы Ингушетии

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-26T17:11:00+03:00

Выбирать из трёх кандидатов будут депутаты регионального парламента

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Президент России Владимир Путин назвал имена трёх кандидатов, которые будут претендовать на пост главы Республики Ингушетия. Выбирать из предложенных кандидатур, согласно региональному законодательству, будут депутаты Народного собрания республики.

Первым претендентом на высокий пост стал временно исполняющий обязанности главы Махмуд-Али Калиматов. Его соперники — депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов.

Дата выборов определена — 8 сентября. При чём победителем, по закону, может считаться лишь тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа депутатов Народного собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU