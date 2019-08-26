2019-08-26T17:11:00+03:00
Политика

Владимир Путин назвал кандидатов на пост главы Ингушетии

Выбирать из трёх кандидатов будут депутаты регионального парламента
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Владимир Путин назвал кандидатов на пост главы Ингушетии. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССВладимир Путин назвал кандидатов на пост главы Ингушетии. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин назвал имена трёх кандидатов, которые будут претендовать на пост главы Республики Ингушетия. Выбирать из предложенных кандидатур, согласно региональному законодательству, будут депутаты Народного собрания республики.

Первым претендентом на высокий пост стал временно исполняющий обязанности главы Махмуд-Али Калиматов. Его соперники — депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов.

Дата выборов определена — 8 сентября. При чём победителем, по закону, может считаться лишь тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа депутатов Народного собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика на Северном Кавказе »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детям погибших в Дагестане при камнепаде родителей нашли опекунов
Роупджампер сорвался с обрыва в Кабардино-Балкарии
В Карачаево-Черкесии удалили опухоль в головном мозге 83-летней женщины
Родное село переименовали в честь Кадырова
Ставропольский пенсионер вез 450 бутылок фальсификата
В Чечне прокомментировали задержание зампрокурора во "Внуково"
В Ставрополе мошенник взял деньги за частично состоявшуюся сделку
На Ставрополье наказали участника свадебного кортежа
Экстремалу-байкеру в Кисловодске собираются оборвать уши
Осуждена экс-глава Ессентуков
В ставропольском приюте «Лучший друг» живет кошка Мальта: она никому не нужна
В Ставрополе пару поздравили с рекордной датой свадьбы
Черчесов вызвал в сборную троих представителей Северного Кавказа
В Ставрополе умер протоирей Георгий Самойленко
Сбор денег для тяжело больной девочки из Дагестана прекращен
Минздрав: погибшая на Ставрополье роженица не наблюдалась у врачей
Лучшие бахчеводы Ставрополья собрались в Ессентуках
2 сентября на Ставрополье откроют новые школы
В Ессентуках вор украл не все деньги из кассы
Известная в Чечне и Дагестане блогерша в хиджабе "оголилась"
Видео: питерский блогер отчитывает всех инспекторов страны, кроме чеченских
В Курортном парке Ессентуков боролись с незаконной торговлей
В Георгиевске 3 семьи, пострадавшие от оползня, получили деньги на жилье