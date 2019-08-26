В Чечне прокомментировали задержание зампрокурора во "Внуково"

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-26T17:26:53+03:00

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Задержание заместителя прокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева во "Внуково" прокомментировал его брат Муслим, занимающий должность председателя республиканского правительства:

- Я в курсе ситуации. Брат перевозил лекарства отцу – он онкобольной. Сейчас лекарства взяли на экспертизу. Вот и все, не более того. Экспертиза займет пару часов, после чего будет ясность, - сказал Муслим Хучиев.

Утром в московском аэропорту у запрокурора из Чечни нашли пакет с подозрительным, похожим на наркотик, порошком.

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ИСТОЧНИК KP.RU