В Чечне прокомментировали задержание зампрокурора во "Внуково"
Задержание заместителя прокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева во "Внуково" прокомментировал его брат Муслим, занимающий должность председателя республиканского правительства:
- Я в курсе ситуации. Брат перевозил лекарства отцу – он онкобольной. Сейчас лекарства взяли на экспертизу. Вот и все, не более того. Экспертиза займет пару часов, после чего будет ясность, - сказал Муслим Хучиев.
Утром в московском аэропорту у запрокурора из Чечни нашли пакет с подозрительным, похожим на наркотик, порошком.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
Зампрокурора Чечни задержали с наркотическим порошком в аэропорту Москвы
В прокуратуре республики прокомментировали инцидент (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU