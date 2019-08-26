Родное село переименовали в честь Кадырова

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-26T17:57:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Родовое село главы Чеченской Республики переименовано в честь Кадырова и теперь будет носить название Ахмат-Юрт. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

— Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть, — сообщил Рамзан Кадыров. — Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт! Решение вступило в силу.

Идея переименовать Центарой в честь первого президента Чеченской Республики, отца действующего главы Ахмата Кадырова родилась в мае у жителей самого села. На народном сходе люди поддержали инициативу. Руководство региона высоко оценило такую мысль и инициатива также получила только поддержку и одобрение. После этого соответствующий пакет документов был направлен в правительство.

Центарой получил новое название — Ахмат-ЮртФото: Социальные сети

СПРАВКА «КП»

Напомним, что Ахмат Кадыров был видным политическим и религиозным деятелем в 90-х и 00-х годах. С 1994 по 1996 он занимал пост муфтия и духовного лидера непризнанной Республики Ичкерия.

Однако позже он выступил против войны, которая может погубить чеченский народ, отказался принимать участие в войне и стал сотрудничать с правительством России. Сыграл одну из ключевых ролей в передачи части территорий войскам РФ.

В 2000 году Владимир Путин назначил Ахмата Кадырова главой администрации Чечни, а ещё через три года политик победил на выборах главы региона. Однако 9 мая 2004 года погиб во время теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за организацию взял на себя бывший полевой командир Ичкерии и международный террорист Шамиль Басаев. За доблесть, защиту своего народа и работу на благо РФ Ахмату Кадырову было посмертно присвоено звание Героя России.

ИСТОЧНИК KP.RU