2019-08-26T17:57:47+03:00
Общество

Родное село переименовали в честь Кадырова

Теперь Центарой будет носить название Ахмат-Юрт
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Родовое село Кадырова Центарой переименовали в честь президента ЧечниРодовое село Кадырова Центарой переименовали в честь президента ЧечниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Родовое село главы Чеченской Республики переименовано в честь Кадырова и теперь будет носить название Ахмат-Юрт. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

— Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть, — сообщил Рамзан Кадыров. — Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт! Решение вступило в силу.

Идея переименовать Центарой в честь первого президента Чеченской Республики, отца действующего главы Ахмата Кадырова родилась в мае у жителей самого села. На народном сходе люди поддержали инициативу. Руководство региона высоко оценило такую мысль и инициатива также получила только поддержку и одобрение. После этого соответствующий пакет документов был направлен в правительство.

Центарой получил новое название — Ахмат-Юрт Фото: Социальные сети

Центарой получил новое название — Ахмат-ЮртФото: Социальные сети

СПРАВКА «КП»

Напомним, что Ахмат Кадыров был видным политическим и религиозным деятелем в 90-х и 00-х годах. С 1994 по 1996 он занимал пост муфтия и духовного лидера непризнанной Республики Ичкерия.

Однако позже он выступил против войны, которая может погубить чеченский народ, отказался принимать участие в войне и стал сотрудничать с правительством России. Сыграл одну из ключевых ролей в передачи части территорий войскам РФ.

В 2000 году Владимир Путин назначил Ахмата Кадырова главой администрации Чечни, а ещё через три года политик победил на выборах главы региона. Однако 9 мая 2004 года погиб во время теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Ответственность за организацию взял на себя бывший полевой командир Ичкерии и международный террорист Шамиль Басаев. За доблесть, защиту своего народа и работу на благо РФ Ахмату Кадырову было посмертно присвоено звание Героя России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детям погибших в Дагестане при камнепаде родителей нашли опекунов
Роупджампер сорвался с обрыва в Кабардино-Балкарии
В Карачаево-Черкесии удалили опухоль в головном мозге 83-летней женщины
Ставропольский пенсионер вез 450 бутылок фальсификата
В Чечне прокомментировали задержание зампрокурора во "Внуково"
Владимир Путин назвал кандидатов на пост главы Ингушетии
В Ставрополе мошенник взял деньги за частично состоявшуюся сделку
На Ставрополье наказали участника свадебного кортежа
Экстремалу-байкеру в Кисловодске собираются оборвать уши
Осуждена экс-глава Ессентуков
В ставропольском приюте «Лучший друг» живет кошка Мальта: она никому не нужна
В Ставрополе пару поздравили с рекордной датой свадьбы
Черчесов вызвал в сборную троих представителей Северного Кавказа
В Ставрополе умер протоирей Георгий Самойленко
Сбор денег для тяжело больной девочки из Дагестана прекращен
Минздрав: погибшая на Ставрополье роженица не наблюдалась у врачей
Лучшие бахчеводы Ставрополья собрались в Ессентуках
2 сентября на Ставрополье откроют новые школы
В Ессентуках вор украл не все деньги из кассы
Известная в Чечне и Дагестане блогерша в хиджабе "оголилась"
Видео: питерский блогер отчитывает всех инспекторов страны, кроме чеченских
В Курортном парке Ессентуков боролись с незаконной торговлей
В Георгиевске 3 семьи, пострадавшие от оползня, получили деньги на жилье