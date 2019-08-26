В Карачаево-Черкесии удалили опухоль в головном мозге 83-летней женщины
В Карачаево-Черкесии провели сложнейшую операцию по удалению опухоли основания черепа. Пациентке в этом году исполнилось 83 года, передает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
- Операция прошла успешно. Её проводили самарский хирург-онколог Письменный Виктор Иванович и индийский онколог и пластический хирург Сомасундарам Субраманиан, - сказано в сообщении ведомства.
В министерстве уверяют, что подобная операция проводилась в регионе впервые. Она состоялась благодаря ЛПУ Карачаево-Черкесского республиканского онкологического диспансера имени Бутова и Евразийской федерации по онкологии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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