2019-08-26T18:27:36+03:00
Общество

В Карачаево-Черкесии удалили опухоль в головном мозге 83-летней женщины

Это первая операция в истории республики
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Карачаево-Черкесии провели сложнейшую операцию по удалению опухоли основания черепа. Пациентке в этом году исполнилось 83 года, передает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

- Операция прошла успешно. Её проводили самарский хирург-онколог Письменный Виктор Иванович и индийский онколог и пластический хирург Сомасундарам Субраманиан, - сказано в сообщении ведомства.

В министерстве уверяют, что подобная операция проводилась в регионе впервые. Она состоялась благодаря ЛПУ Карачаево-Черкесского республиканского онкологического диспансера имени Бутова и Евразийской федерации по онкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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