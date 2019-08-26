2019-08-26T19:18:01+03:00
Общество

Детям погибших в Дагестане при камнепаде родителей нашли опекунов

Кроме этого, им окажут гуманитарную помощь
Антон ШАПОВАЛОВ
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Детям, родители которых погибли в страшной автокатастрофе в Дагестане, нашли опекуна. Также им помогут материально, сообщает пресс-служба Минтруда и социального развития республики.

Нести ответственность за детей будет брат погибшего отца семьи. Сиротам выделили деньги и дали вещи. Кроме этого, Цумадинский комплексный центр социального обслуживания населения окажет семье все нужные услуги на дому.

Напомним, 23 августа в четырех километрах от Сильди Цумадинского района Дагестана из-за камнепада сорвался с обрыва автомобиль. В машине были муж с женой и двумя сыновьями. Старшему ребенку 15 лет, младшему — 10. Кроме этого, без родителей осталось еще трое детей, двое из которых — дошкольники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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