Прокуроры Ингушетии будут ездить на броневике за 11 млн

СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-27T09:12:18+03:00

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Броневик за 11 млн рублей понадобился прокуратуре Ингушетии, судя по сайту госзакупок. Приобретение столь безопасного автомобиля оплачивает Генпрокуратура.

В заявке сказано, что машина должна иметь броню по всему периметру, в дверях должны быть оборудованы пулеуловители. Требуемая мощность — 309 лошадиных сил. Среди остальных требований: вентиляция и обогрев сидений, круиз-контроль, четырехзонный климат-контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU