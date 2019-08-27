Прокуроры Ингушетии будут ездить на броневике за 11 млн
Генпрокуратура разместила заявку на сайте госзакупок
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Броневик за 11 млн рублей понадобился прокуратуре Ингушетии, судя по сайту госзакупок. Приобретение столь безопасного автомобиля оплачивает Генпрокуратура.
В заявке сказано, что машина должна иметь броню по всему периметру, в дверях должны быть оборудованы пулеуловители. Требуемая мощность — 309 лошадиных сил. Среди остальных требований: вентиляция и обогрев сидений, круиз-контроль, четырехзонный климат-контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU