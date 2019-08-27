Окна без москитных сеток и нет мыла: завод сливочного масла на Ставрополье не прошел проверку
Выявлен ряд нарушений Технического Регламента Таможенного союза
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Завод ООО «Хладонеж», занимающийся производством сливочного масла на Ставрополье, не прошел проверку на чистоту.
У представителей Россельхознадзора по краю и КЧР возникли вопросы к качеству уборки помещений и оборудования. Не обнаружили посетители и механические вентиляции, умывальник и даже средства для мытья рук, а в помещении, где идет изготовление масла, окна не оборудованы сетками от насекомых.
Руководство предприятия обязали устранить нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU