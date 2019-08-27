Окна без москитных сеток и нет мыла: завод сливочного масла на Ставрополье не прошел проверку

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-27T09:30:36+03:00

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Завод ООО «Хладонеж», занимающийся производством сливочного масла на Ставрополье, не прошел проверку на чистоту.

У представителей Россельхознадзора по краю и КЧР возникли вопросы к качеству уборки помещений и оборудования. Не обнаружили посетители и механические вентиляции, умывальник и даже средства для мытья рук, а в помещении, где идет изготовление масла, окна не оборудованы сетками от насекомых.

Руководство предприятия обязали устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU