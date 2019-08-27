В Ставрополе лихач на «Мерседесе» устроил ДТП с 4 авто

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-27T09:49:52+03:00

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Авария с 4 автомобилями произошла в Ставрополе. 26 августа около 2 ночи на улице Тухачевского водитель «Мерседес Бенц», разогнался слишком сильно, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Грантой», затем с «Фольксваген Поло». «Гранта» от удара врезалась в припаркованный «Хендэ Солярис».

41-летний водитель отечественного авто получил равную рану плеча, с сочетанной травмой доставлен в больницу и его 29-летний пассажир. Зато сам лихач остался цел, он за последние пару лет успел больше 40 раз попасться на нарушении ПДД. Водители «Соляриса» и «Поло» будут оштрафованы за незаконную подработку таксистами, знак которого был нанесен на их автомобили. Идет проверка обстоятельств аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU