В Дагестане нашли еще 200 липовых пенсионеров после случая с 30-летним чиновником

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-27T12:38:43+03:00

Тот состарил себя на 34 года

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Прокуратурой Дагестана выявлено 200 ненастоящих пенсионеров. Ведомство организовало проверку по незаконным пенсионным выплатам.

- Пока еще рано говорить о какой-то итоговой цифре, но от 150 до 200 материалов уже у нас есть о незаконном получении пенсии. Сюда входят не только те, кто переписал свой возраст, но также и по незаконной инвалидности, в целом все незаконные пенсионные выплаты, - сказано в сообщении ведомства.

В Прокуратуре заявили, что работа по выявлению продолжается. Устанавливаются причастные к этому должностные лица, проявляются документы.

Сломал систему: дагестанский чиновник приписал себе 34 года жизни, чтобы получать пенсию 00:00 00:00

Ранее интернет гудел из-за новости о 30-летнем дагестанском чиновнике, который состарил себя на 34 года. Как он говорит, паспорт он получил по ошибке, но халатностью УФМС решил воспользоваться сполна. Мужчина купил трудовую книжку, по которой он 11 лет проработал в колхозе, и заявил о своем законном праве получать пенсию. За полтора года аферы он заработал 155 тысяч рублей, но ни копейки не потратил.

"Комсомольская правда" пообщалась с героем истории и выяснила все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU