На Ставрополье пьяная женщина перевернулась в самодельном авто
Полицейские ищут автора поделки, который доверил женщине без прав вождение
Фото: УИГБДД по СК
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В Предгорном районе вечером 26 августа пьяная женщина перевернулась в самодельном автомобиле. 44-летняя жительница села Свобода выбрала высокую скорость. От прохождения медицинского освидетельствования водитель с явными признаками опьянения отказалась. Ее увезли в больнице Пятигорска. Женщина была без прав. Сейчас ищут этого Илона Маска, который передал неопытному водителю свое изобретение, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU