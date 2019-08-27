На Ставрополье пьяная женщина перевернулась в самодельном авто

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-27T10:10:17+03:00

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В Предгорном районе вечером 26 августа пьяная женщина перевернулась в самодельном автомобиле. 44-летняя жительница села Свобода выбрала высокую скорость. От прохождения медицинского освидетельствования водитель с явными признаками опьянения отказалась. Ее увезли в больнице Пятигорска. Женщина была без прав. Сейчас ищут этого Илона Маска, который передал неопытному водителю свое изобретение, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU