Выявлен факт хищения денег, выделенных на строительство детской больницы в Ингушетии

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-27T10:47:05+03:00

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В Ингушетии открыли уголовное дело о хищении денег при строительстве детской республиканской больницы. Как говорят в Прокуратуре республики, было украдено 16,6 миллиона рублей.

- Строительной компанией в рамках государственного контракта не выполнены строительно-монтажные работы по объекту "Детская республиканская больница на 200 коек в Назрани" на общую сумму 16 658 987 рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура отменила решение, по которому отказывалось в возбуждении уголовного дела. В ходе новой проверки нашли достаточные данные, чтобы привлечь к ответственности виновных.

- В материалах проверки содержались достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления, предусмотренного четвертой частью 159 статьи УК РФ, в связи с чем прокуратурой республики отменено незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела с указанием о необходимости возбуждения уголовного дела, - говорят в Прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU