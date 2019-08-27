Выявлен факт хищения денег, выделенных на строительство детской больницы в Ингушетии
В Ингушетии открыли уголовное дело о хищении денег при строительстве детской республиканской больницы. Как говорят в Прокуратуре республики, было украдено 16,6 миллиона рублей.
- Строительной компанией в рамках государственного контракта не выполнены строительно-монтажные работы по объекту "Детская республиканская больница на 200 коек в Назрани" на общую сумму 16 658 987 рублей, - сказано в сообщении ведомства.
Прокуратура отменила решение, по которому отказывалось в возбуждении уголовного дела. В ходе новой проверки нашли достаточные данные, чтобы привлечь к ответственности виновных.
- В материалах проверки содержались достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления, предусмотренного четвертой частью 159 статьи УК РФ, в связи с чем прокуратурой республики отменено незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела с указанием о необходимости возбуждения уголовного дела, - говорят в Прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU