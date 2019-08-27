"Сто человек прошли мимо, а он помог": в Северной Осетии парень полез под землю спасать котенка

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-27T10:52:36+03:00

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В Северной Осетии молодой парень не побрезговал перепачкаться в канализационной яме и нырнул под землю, чтобы спасти маленького и черного как уголёк котёнка. Про небольшую, но умиляющую историю спасения в Instagram рассказала девушка.

- Сто человек прошли мимо, я всех просила, но никто не хотел помогать. А он залез в люк и вытащил его из трубы. Потом забрал себе. Пусть люди увидят фото хорошего человека Тотраза Аккалаева, - поделилась пользователь соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU