«Роботы какие-то!»: 14 часов танца без перерыва и шикарная видео-визитка сделали Ставрополь танцевальной столицей страны

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-27T11:14:22+03:00

Участница шоу «Танцев» на ТНТ из Ставрополя вновь зажгла на всю Россию

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Ставрополь организовал невероятное шоу, с которым стал победителем Всероссийского танцевального фестиваля. В краевой столице за танцевальную репутацию города радела участница третьего сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ – ставропольчанка Ирина Кононова, которая продемонстрировал мастер-класс.

Больше 20 городов участвовало в танцевальной гонке в онлайн-режиме. Города подключались к московской студии ТНТ, чтобы показать свою визитку.

Эмоции от движений, которые ставили лучшие педагоги Ставрополя, чувствовались через километры, разделяющие город со столицей страны. Тут вам и балет на желтых переходах и хип-хоп в Центральном парке и даже - кавказские танцы.

Помимо зрелищной визитки, Ставрополь стал самым неутомимым городом, который непрерывно находился в движении 14 часов! Остальные соперники выдохлись раньше...

Ребята шикарно танцуют: визитка Ставрополя для ТАНЦЕВ на ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU