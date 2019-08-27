«Роботы какие-то!»: 14 часов танца без перерыва и шикарная видео-визитка сделали Ставрополь танцевальной столицей страны
Ставрополь организовал невероятное шоу, с которым стал победителем Всероссийского танцевального фестиваля. В краевой столице за танцевальную репутацию города радела участница третьего сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ – ставропольчанка Ирина Кононова, которая продемонстрировал мастер-класс.
Больше 20 городов участвовало в танцевальной гонке в онлайн-режиме. Города подключались к московской студии ТНТ, чтобы показать свою визитку.
Эмоции от движений, которые ставили лучшие педагоги Ставрополя, чувствовались через километры, разделяющие город со столицей страны. Тут вам и балет на желтых переходах и хип-хоп в Центральном парке и даже - кавказские танцы.
Помимо зрелищной визитки, Ставрополь стал самым неутомимым городом, который непрерывно находился в движении 14 часов! Остальные соперники выдохлись раньше...
Ребята шикарно танцуют: визитка Ставрополя для ТАНЦЕВ на ТНТ.
ИСТОЧНИК KP.RU