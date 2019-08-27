Прекращены поиски пропавшей 14-летней дагестанской красавицы

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-27T11:34:23+03:00

В МВД сообщили, что помощь активистов больше не нужна

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Пресс-служба МВД Дагестана объявила о прекращении поисков пропавшей 14-летней красавицы в Махачкале. В последний раз ученицу девятого класса видели в 10 утра субботы. Два дня ещё 32-летняя мать волновалась и всеми силами пыталась найти девушку. Тщетно. В понедельник отчаявшаяся женщина пошла в полицию.

Стражам порядка потребовалось меньше суток, чтобы найти школьницу. Девушка была в гостях у подруги. Она рассказала полицейским, что совершенно не подумала, что её могут искать и просто приятно проводила время.

— Стражи порядка провели с красавицей воспитательную беседу о безответственности и беззаботности, которую проявила девушка. После чего красавицу передали родителям, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

mvd.dagestan Девушку нашли через три дня после исчезновения

ИСТОЧНИК KP.RU