Судьбу чиновника, из-за которого спорили сельские депутаты и краевые власти, решил суд
Попенко снят с должности
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Глава Полтавского сельсовета Александр Попенко, несмотря на мощную поддержку депутатов, уволен. Суд принял решение об отставке Попенко за сокрытие данных в декларации о доходах.
История бы вообще не дошла до суда, если бы сельские депутаты не воспротивились требованию краевых властей о снятии чиновника с должности. В итоге вмешалась прокуратура, выразив протест на решение совета, а дальше — суд, пишет Newstracker.
ИСТОЧНИК KP.RU