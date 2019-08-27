Судьбу чиновника, из-за которого спорили сельские депутаты и краевые власти, решил суд

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-27T11:40:55+03:00

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Глава Полтавского сельсовета Александр Попенко, несмотря на мощную поддержку депутатов, уволен. Суд принял решение об отставке Попенко за сокрытие данных в декларации о доходах.

История бы вообще не дошла до суда, если бы сельские депутаты не воспротивились требованию краевых властей о снятии чиновника с должности. В итоге вмешалась прокуратура, выразив протест на решение совета, а дальше — суд, пишет Newstracker.

ИСТОЧНИК KP.RU