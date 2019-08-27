На Ставрополье 25-летний парень прокрался ночью к спящей старушке
Карлсон навестил 85-летнюю женщину через открытое окно
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Вор прокрался ночью в дом к спящей 85-летней старушке в Минераловодском округе. Злоумышленник украл из сумки женщины , пока та спала,30 тысяч рублей и скрылся.
Полицейские установили личность преступника — 25-летний парень оказался соседом старушки. Молодой человек был в курсе, что женщина живет одна, поэтому наведался к ней ночью через открытое окно. Похищенное вернули пенсионерке. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU