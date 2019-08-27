Парень из Ставрополя арендованный автомобиль сдал на авторазбор

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-27T12:24:02+03:00

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В Ставрополе молодой человек разобрал арендованную машину по частям. Местный житель нашел клиента через Интернет. Мужчины заключили договор арендды, но в срок автомобиль не вернулся к хозяину. Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 25-летний житель Ставрополя. Он признался, что заранее планировал сдать машину на авторазбор.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU