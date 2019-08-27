Ставрополец выводил огромные суммы в Китай и Турцию через фирмы-однодневки

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-27T12:42:34+03:00

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На жителя Ставрополя заведено уголовное дело за вывод денег за границу через фирмы-однодневки. С 2016 по 2018 годы мужчина совершил 28 липовых сделок с Китаем и Турцией. Предполагалась продажа автозапчастей на общую сумму превышающую 71 млн рублей. Товар был оплачен, но не пересекал границу страны. Фирмы позднее регистрировались на других людей с предсказуемой регулярностью.

Руководитель компании так избегал налогов и мог выводить деньги в другие страны. Заведены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU