Появилось видео, как дагестанский водитель сбил насмерть 7-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-27T12:49:06+03:00

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Во вторник утром на трассе "Хасавюрт-Тлох" 20-летний водитель на белой "Приоре" сбил семилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Группа из семи-восьми человек, в составе которой были взрослые с детьми, переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель "Приоры" хотел успеть проехать мимо группы, хотя та уже шла по дороге. Ребенок с темным портфелем пытался перебежать через дорогу до того, как проедет машина. Но девочке не удалось это сделать.

- В результате дорожно-транспортного происшествия девочка, от полученных повреждений, скончалась в центральной городской больнице города Хасавюрт. Сотрудниками полиции водитель автомашины доставлен в отдел полиции, - сказано в сообщении пресс-службы.

Полицейские собрали материал для принятия процессуального решения. Идет проверка инцидента.

Водитель на полной скорости сбивает 7-летнюю девочку в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU