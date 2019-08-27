Профессор МГУ может представить Ингушетию в Совете Федерации

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-27T14:05:44+03:00

Албакова уже долго работает в политической и общественной сферах Фото: СОЦСЕТИ

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Профессор МГУ Фатима Албакова стала одной из претендентов на пост члена Совета Федерации от Ингушетии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правительстве.

- Профессор МГУ Фатима Албакова в ближайшее время может занять должность представителя от исполнительного органа государственной власти республики в Совете Федерации. Она является главным кандидатом на этот пост, - сказал собеседник агентства.

Если ее поддержать в Госдуме, то она сменит на этой должности 64-летнего Мусу Чилиева.

Уроженка Ингушетии Албакова - доктор философских наук и член Высшего совета Российского конгресса народов Кавказа. Кроме этого, она входила в состав Общественной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU