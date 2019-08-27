Профессор МГУ может представить Ингушетию в Совете Федерации
Профессор МГУ Фатима Албакова стала одной из претендентов на пост члена Совета Федерации от Ингушетии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правительстве.
- Профессор МГУ Фатима Албакова в ближайшее время может занять должность представителя от исполнительного органа государственной власти республики в Совете Федерации. Она является главным кандидатом на этот пост, - сказал собеседник агентства.
Если ее поддержать в Госдуме, то она сменит на этой должности 64-летнего Мусу Чилиева.
Уроженка Ингушетии Албакова - доктор философских наук и член Высшего совета Российского конгресса народов Кавказа. Кроме этого, она входила в состав Общественной палаты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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