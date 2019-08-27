Жительница Ставрополя реализует проект по профилактике онкозаболеваний
Ей удалось войти в число 130 грантополучателей всероссийского фестиваля
Изменить размер текста:
Жительница Ставрополя Алина Прасолова выиграла грант фестиваля «Таврида-АРТ». Больше 500 участников со всей страны боролись за победу, сообщает «Ставропольская правда».
В итоге общая сумма выданных грантов 130 победителям составила почти 87 млн рублей. Алина представила проект по профилактике онкологических заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU