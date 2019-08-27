Жительница Ставрополя реализует проект по профилактике онкозаболеваний

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-27T15:25:12+03:00

Ей удалось войти в число 130 грантополучателей всероссийского фестиваля

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Жительница Ставрополя Алина Прасолова выиграла грант фестиваля «Таврида-АРТ». Больше 500 участников со всей страны боролись за победу, сообщает «Ставропольская правда».

В итоге общая сумма выданных грантов 130 победителям составила почти 87 млн рублей. Алина представила проект по профилактике онкологических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU