"Я стал умнее!": "Синтоловый качок" измеряет свой интеллект с помощью напольных весов

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-27T15:32:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Кирилл Терешин, популярный интернет-фрик, решил разработать личную методику, как определять IQ (айкью). Для этого не нужны тесты или какие-то загадки - необходимые обычные весы, которыми измеряют человеческий вес.

- В последнее время я стал контролировать свой возраст: минуты, часы. А также контролировать свой организм, - медленно, словно наставляя, говорит "Руки-Базуки" своим подписчикам. - Особенно [я занялся] своим костным черепом, который отвечает за всю оболочку моего тела.

Как признался Терешин, он чувствует в себе прилив нейронов, что выражается в создании новых идей. Одна из них - каждодневная процедура, суть которой заключается в том, чтобы следить за развитием своего мозга. А точнее его твердой защиты - черепа.

- Череп, как видите, с каждым возрастом растет [слова авторские - прим.ред.]. Умнеет. И я в нем всегда контролирую жиры, воду. Сколько грамм он прибавил. Каждое утро я взвешиваю свой череп на весах. Именно в этом месте, на белом ковре, где я чувствую себя комфортно.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета 00:00 00:00

Затем "Синтоловый качок" показал, как это выглядит. Он лег на пол, положив на весы голову - и все.

- Ложимся на весы. Ложим голову. Так, что там? 3,5 килограмма. Вот, ребята, я прошлом году мерил. Он весил 3,7. Я контролирую, начал заниматься своими методиками.

Правда, не стало понятно, к чему стремится Терешин - чтобы его "костный череп" похудел или стал увесистей. Но вот от нормального размера фрик уже отошел. Череп обычного человека весит килограмм, а сам мозг - около 350 грамм. В итоге получается 1,350 килограмм, что почти в три раза меньше, чем у синтольщика.

"Синтоловый качок" определяет, насколько он умный посредством весов.

ИСТОЧНИК KP.RU