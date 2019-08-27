Видео: житель Дагестана отругал девушку во время ее свидания с другим

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-27T17:48:53+03:00

Дагестанец напал на соплеменницу во время свидания с русским Фото: СОЦСЕТИ

Ему не понравилось, что дагестанка встречается с русским

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В дагестанских группах в социальных сетях набирает популярность видео, на котором мужчина отчитывает девушку за то, что она сидит в машине с русским парнем (видимо, со своим молодым человеком). Молодые люди просто сидели рядом до той поры, пока на них не "наехали" местные жители.

- Эй, русская Эльвира, зачем лицо прячешь? В машине что делаешь с Андреем [так, очевидно, зовут ухажера девушки — Ред.], - говорит разгоряченный закадровый голос с кавказским акцентом.

- Эй, тормозите! Вы че? - возмущается Андрей.

- В смысле тормозите? Ты думаешь, с нашими девушками в машине будешь сидеть?

- В смысле с вашими девушками?

- В прямом смысле!

Дальше ревнитель "чистоты свиданий" продолжает хамить девушке.

- Нормально себя чувствуешь? Думаешь, по твоему лицу не видно, что ты дагестанка? - продолжает напирать на девушку.

- Ты можешь нормально разговаривать?

- С таким, как ты, не могу. Что ты здесь делаешь? У тебя в семье есть отец, мать, брат?

- Все есть.

- Так что ты тут делаешь? Я бы свою сестру порезал, если бы сидела здесь!

- А я твоя сестра?

Далее видео обрывается.

Пока неизвестно, обращались ли молодые люди с заявлением в полицию в связи с угрозами. Официальных комментариев со стороны МВД также не последовало.

Горцы напали на дагестанку за свидание с русским парнем.

ИСТОЧНИК KP.RU