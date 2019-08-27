Старушку с провалами памяти ищут на Ставрополье
Близкие не видели ее уже год
Фото: СУ СКР по СК
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79-летнюю Санину Людмилу Андреевну ищут в Изобильненском округе. 20 июня год назад она вышла из дома и пропала без следа. В последний раз ее видели на автозаправке на въезде в город Изобильный.
Худая маленькая старушка с седыми волосами до плеч была одета в день исчезновения в белые балетки и коричнево-красное платье с цветами. С собой у нее может быть красный мешок из полиэтилена.
Санина страдает провалами в памяти и не ориентируется на местности.
ИСТОЧНИК KP.RU