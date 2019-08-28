Ставрополец пострадал в буксируемом авто
33-летнему мужчине понадобилась госпитализация
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27 августа в Предгорном районе человек пострадал в аварии с «ГАЗелью» и легковушкой на буксире. Водитель за рулем «Лады Калины» вез за собой «ВАЗ-21124». Он на повороте не уступил дорогу грузовому авто, который ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение. 33-летнего водителя «ВАЗа» госпитализировали. Рулил «Калиной» 68-летний пенсионер. По факту аварии идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU