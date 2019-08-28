Нашли убийцу по следам крови: в Северной Осетии мужчина изрезал товарища

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-28T09:55:01+03:00

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Истекающего кровью на лестнице мужчину нашли жители многоэтажки во Владикавказе. Они вызвали полицейских, которые незамедлительно приехали, вызвали скорую и по следам крови прошли в квартиру. Там полицейские обнаружили 59-летнего мужчину со следами крови на одежде и ножом, который лежал рядом. Гражданин был задержан и доставлен в полицию. Оказалось,мужчины поссорились сразу после распития алкоголя.

Раненый скончался по дороге в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU