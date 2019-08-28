5 детских садов строятся на Ставрополье
Малышей будут обучать наукам и развивать физически
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5 детских садов-яслей на 735 детей одновременно строятся на Ставрополье. Малышей будут принимать с полутора лет. Объекты возводят в Ставрополе на улице Тюльпановой, поселке Капельница города-курорта Железноводска, селе Александровском, селе Покойном Буденновского района и станице Ессентукской Предгорного района.
Ребят будут заинтересовывать науками, тренировать физически и показывать работу интерактивного оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU