Семейный клан из Ингушетии стал самым богатым в России
Это звание они держат уже больше четырех лет
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"Forbes" составил рейтинг самых богатых семей России. В список вошли несколько представителей Северного Кавказа.
Первым в рейтинге оказалась семья Гуцериевых. В общей сложности состояние всех членов семейства за год уменьшилось до 5,65 миллиардов долларов (ранее - 5,97 миллиардов долларов). Однако это не помешало Гуцериевым оставаться на вершине уже четвертый год кряду.
Девятой стала чеченская семья Бажаевых. Суммарный капитал Мусы Бажаева и его брата с племянником насчитывает 1,51 миллиардов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU