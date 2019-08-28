2019-08-28T10:18:25+03:00
Общество

Семейный клан из Ингушетии стал самым богатым в России

Это звание они держат уже больше четырех лет
Антон ШАПОВАЛОВ
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"Forbes" составил рейтинг самых богатых семей России. В список вошли несколько представителей Северного Кавказа.

Первым в рейтинге оказалась семья Гуцериевых. В общей сложности состояние всех членов семейства за год уменьшилось до 5,65 миллиардов долларов (ранее - 5,97 миллиардов долларов). Однако это не помешало Гуцериевым оставаться на вершине уже четвертый год кряду.

Девятой стала чеченская семья Бажаевых. Суммарный капитал Мусы Бажаева и его брата с племянником насчитывает 1,51 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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