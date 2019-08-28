Тима Белорусских спел «Найду тебя» в Ставрополе
Послушать 20-летнего певца в городе собралась огромная толпа
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В Ставрополе дал концерт молодой певец Тима Белорусских. Огромная очередь его фанатов ожидала выступления на 1,5 часа дольше положенного. Музыкант написал в своем Instagram , что концерт отложили не по его вине.
Во время выступления Белорусских спел новую песню «Найду тебя».
Популярность молодому человеку принесли песни «Мокрые кроссы» и «Незабудка».
Видео: Антон ШАПОВАЛОВ
Тима Белорусских поет в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU