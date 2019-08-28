Тима Белорусских спел «Найду тебя» в Ставрополе

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-28T10:27:42+03:00

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В Ставрополе дал концерт молодой певец Тима Белорусских. Огромная очередь его фанатов ожидала выступления на 1,5 часа дольше положенного. Музыкант написал в своем Instagram , что концерт отложили не по его вине.

Во время выступления Белорусских спел новую песню «Найду тебя».

Популярность молодому человеку принесли песни «Мокрые кроссы» и «Незабудка».

Видео: Антон ШАПОВАЛОВ

Тима Белорусских поет в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU