На Ставрополье скотник пытался отсыпать себе краевой урожай зерна

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-28T11:11:45+03:00

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В коммерческом подкупе подозревается работник сельхозпредприятия в Апанасенковском районе. Старший скотник ООО «СП Гвардеец» по данным следствия в июне этого года решил похитить 60 тонн пшеницы. Он передал 200 тысяч рублей контролеру-учетчику, чтобы тот позволил ему взять часть краевого урожая. Деньги передавались под контролем оперативных служб. Скотника взяли с поличным. Расследование уголовного дела еще не закончено, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU