Мошенник в Ставрополе продал дом с городской собственностью

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-28T11:22:13+03:00

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В Ставрополе полицейские нашли человека, который продал городскую собственность. В отдел обратился мужчина, сообщив, что несколько лет назад купил частный дом с земельным участком. Предыдущий владелец обещал переоформить землю на него, взял 150 тыс рублей в качестве задатка, но условий сделки не выполнил.

54-летний житель Ставрополя сознался полицейским, что «продал» участок, находящийся в городской собственности. То есть условия сделки он выполнить никак не мог.

Заведено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU