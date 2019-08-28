Мошенник в Ставрополе продал дом с городской собственностью
Вместе с частным домом шел участок, принадлежащий городу
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В Ставрополе полицейские нашли человека, который продал городскую собственность. В отдел обратился мужчина, сообщив, что несколько лет назад купил частный дом с земельным участком. Предыдущий владелец обещал переоформить землю на него, взял 150 тыс рублей в качестве задатка, но условий сделки не выполнил.
54-летний житель Ставрополя сознался полицейским, что «продал» участок, находящийся в городской собственности. То есть условия сделки он выполнить никак не мог.
Заведено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU