Парень на Ставрополье систематически крал у работодателей
Мужчина работал подсобным рабочим
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В Буденновске со склада похитили строительный инвентарь. Под подозрение попал подсобный рабочий. 26-летний парень признался полицейским в содеянном. Установлена причастность молодого человека к еще двум аналогичным преступлениям. Он украл деньги из машины товарища и три тонны пшеницы со склада предыдущего места работы.
Общая сумма ущерба составили больше 100 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU