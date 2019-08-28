Владимиров о ситуации в Пятигорской ЦГБ: «Разберитесь, что там происходит!»

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-28T14:16:45+03:00

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После новости о массовом увольнении травматологов в Пятигорской городской больнице глава региона Владимир Владимиров потребовал у министра здравоохранения края Виктора Мажарова провести проверку в учреждении. Как передает пресс-служба главы региона, это связано с участившимися жалобами в больнице.

-Люди сообщают о сложной ситуации, которая складывается в отделении травматологии, в хирургии, в других отделениях, - пояснил глава региона.

По словам Владимирова, людей беспокоит нехватка специалистов, платные услуги. Он поручил министерству тщательно разобраться, «что там происходит». Министр доложил, что в отделении травматологии сейчас работают 8 специалистов. А правоохранители разбираются, почему пациенты травматологи были вынуждены сами покупать средства реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU