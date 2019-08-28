2019-08-28T14:16:45+03:00
Общество

Владимиров о ситуации в Пятигорской ЦГБ: «Разберитесь, что там происходит!»

Губернатор поручил провести проверку в больнице Пятигорска
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

После новости о массовом увольнении травматологов в Пятигорской городской больнице глава региона Владимир Владимиров потребовал у министра здравоохранения края Виктора Мажарова провести проверку в учреждении. Как передает пресс-служба главы региона, это связано с участившимися жалобами в больнице.

-Люди сообщают о сложной ситуации, которая складывается в отделении травматологии, в хирургии, в других отделениях, - пояснил глава региона.

По словам Владимирова, людей беспокоит нехватка специалистов, платные услуги. Он поручил министерству тщательно разобраться, «что там происходит». Министр доложил, что в отделении травматологии сейчас работают 8 специалистов. А правоохранители разбираются, почему пациенты травматологи были вынуждены сами покупать средства реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Чеченский халк" избил подписчика
Водитель «Мерседеса» ответит за ДТП с 4 авто в Ставрополе
Как Ставрополье достигло лидерских позиций по племенному овцеводству
"Накануне отправил фото из названного в честь мамы магазина": подробности исчезновения чеченца в КЧР
Распылил ребенку баллончик в лицо: на Ставрополье задержан грабитель
Оперативники задержали ставропольца при продаже царской посуды за 15 тыс зеленых
Влюбленные в Ставрополе обчищали квартиры в бахилах
Ставропольский убийца скрывался от правоохранителей 16 лет
"Я изменю власть!": "Синтоловый качок" идет в российскую политику
В Ессентуках тонущий подросток тянул свою спасительницу ко дну
Корчевников и Малахов пьют минералку в Пятигорске
Дагестанец ест за двух москвичей: Росстат рассказал, кто питается лучше всех
Парень на Ставрополье систематически крал у работодателей
На Ставрополье лжеврачи вылечили старушку за 200 тысяч рублей
Мошенник в Ставрополе продал дом с городской собственностью
На Ставрополье скотник пытался отсыпать себе краевой урожай зерна
Тима Белорусских спел «Найду тебя» в Ставрополе
Семейный клан из Ингушетии стал самым богатым в России