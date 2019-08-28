2019-08-28T15:31:51+03:00
Происшествия

Влюбленные в Ставрополе обчищали квартиры в бахилах

Парочка успела вынести из двух квартир имущество на 400 тыс рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе суд вынес приговор влюбленной паре воров. На их счету две квартиры, с которых мужчина и женщина «выручили» 400 тысяч рублей, пишет «Ставропольская правда».

Парочка разжилась дорогими часами, телефоном, элитным алкоголем и 370 тыс руб наличными.

Из второй квартиры воры взяли ювелирку, часы и немного банкнот. Преступники имели склонность к медицинской чистоте: чтобы не испачкать хозяевам мытые полы, парочка надевала бахилы.

Мужчину отправили в колонию на 2,5 года, женщине дали условный срок 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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