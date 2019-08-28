2019-08-28T16:08:31+03:00
Происшествия

Оперативники задержали ставропольца при продаже царской посуды за 15 тыс зеленых

Однако средневековая чаша оценена экспертами в 4 раза дороже
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Советская АдыгеяФото: Советская Адыгея
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Незаконно продать редкую археологическую находку пытался ставрополец в Адыгее, передает «Победа 26». Мужчину задержали сотрудники ФСБ при заключении сделки с покупателем древности.

Серебряную чашу с позолоченным орнаментом торговец оценил в 15 тысяч долларов. Таких денег не пожалел ценитель из Москвы, а эксперты, оценив чашу, заявили, что она стоит в 4 раза дороже.

Чаша происходит из древнего погребения и относится к эпохе раннего средневековья, III-V века. Она представляет особую историко-культурную ценность и, по всей видимости, принадлежа высшим сословиям. На чаше читается лицо мужчины с короной на голове. Эксперты полагают, что предмет найден в ходе раскопок.

Продавец признал вину, но причастность его к краже именно с места раскопок доказать не удалось. Мужчина отделался штрафом в 2 тысячи рублей и конфискацией предмета. Чаша будет храниться в Национальном музее Адыгеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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