Оперативники задержали ставропольца при продаже царской посуды за 15 тыс зеленых
Незаконно продать редкую археологическую находку пытался ставрополец в Адыгее, передает «Победа 26». Мужчину задержали сотрудники ФСБ при заключении сделки с покупателем древности.
Серебряную чашу с позолоченным орнаментом торговец оценил в 15 тысяч долларов. Таких денег не пожалел ценитель из Москвы, а эксперты, оценив чашу, заявили, что она стоит в 4 раза дороже.
Чаша происходит из древнего погребения и относится к эпохе раннего средневековья, III-V века. Она представляет особую историко-культурную ценность и, по всей видимости, принадлежа высшим сословиям. На чаше читается лицо мужчины с короной на голове. Эксперты полагают, что предмет найден в ходе раскопок.
Продавец признал вину, но причастность его к краже именно с места раскопок доказать не удалось. Мужчина отделался штрафом в 2 тысячи рублей и конфискацией предмета. Чаша будет храниться в Национальном музее Адыгеи.
ИСТОЧНИК KP.RU